Эксперт рассказал, кто победит в матче ЦСКА — «Зенит» в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что ЦСКА имеет шансы обыграть "Зенит" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова специалиста приводит "Матч ТВ".

"Сложно прогнозировать, ЦСКА по силам обыграть "Зенит" - у них очень мощная атака. К тому же, у них забивают не только нападающие, но и защитники. Плюс они будут играть дома. Не могу назвать фаворита в этом матче", - заявил Непомнящий.

После семи туров "Зенит" вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают "Краснодар" и московский "Локомотив", набравшие по 15 баллов, столичный "Спартак" с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские "Динамо" и ЦСКА.

Встреча между армейцами и "Зенитом" состоится 14 сентября на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.