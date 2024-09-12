«Балтика» объявила о переходе защитника Сергея Варатынова

Между футбольными клубами «Балтика» и «Химки» достигнута договорённость о трансфере защитника Сергея Варатынова. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Трудовое соглашение игрока с «Балтикой» заключено до 30 июня 2027 года.

«Мы приветствуем Сергея в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» – говорится в сообщении клуба.

Варатынов является воспитанником «Локомотива», выступал за юношескую и молодёжную команды железнодорожников. В 2022 году перешёл в «Строгино», где провёл 41 матч и отметился одним голом. В июле 2023 года защитник стал игроком «Химок», где принял участие в 36 встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также Сергей имеет опыт игры за юношеские сборные России.