Стали известны детали контракта Дзюбы с «Акроном»

Контракт между нападающим Артемом Дзюбой и тольяттинским «Акроном» рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщается на сайте ФК.

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Уже известно, что Дзюба будет играть за «Акрон» под 24-м номером. ФК внес нападающего в заявку на текущий сезон Российской премьер-лиги.

Напомним, что до этого Дзюба играл за московский «Локомотив». На счету нападающего четыре победы в РПЛ, три Кубка и четыре Суперкубка России. За свою карьеру он забил 160 голов в 422 матчах Российской премьер-лиги и считается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов РФ.