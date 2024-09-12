Представитель Дзюбы заявил, что для него футбол на первом месте

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман, комментируя переход в "Акрон", заявил, что футбол для игрока на первом месте. Слова агента приводит "Спорт-Экспресс".

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"Артем был готов играть только в России. Был приоритет найти команду в Москве. В итоге, из имеющихся вариантов, самым привлекательным оказался "Акрон". О финансах речи не шло - для Артема на первом месте футбол", - заявил Гольдман.

12 сентября тольяттинский "Акрон" подписал контракт с Дзюбой до июня 2025 года. Футболист будет выступать под номером "24". Также Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России — он забил 160 мячей.

Футболист после завершения минувшего сезона покинул московский "Локомотив". В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. "Локомотив" по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

"Акрон" — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.