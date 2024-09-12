«Рубин» объявил о подписании полузащитника «Риеки»

Казанский «Рубин» сообщил о переходе полузащитника хорватской «Риеки» Велдина Ходжи.

Ходжа в текущем сезоне сыграл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

«Рубин» после семи туров набрал 10 очков. Подопечные Рашида Рахимова занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а возглавляет её санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков после семи игр.