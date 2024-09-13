Артём Дзюба рассказал, какие задачи должен выполнить в «Акроне»

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своей задаче в клубе.

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«Всем спасибо большое, встретили тепло, люди уже поприветствовали. Жду с нетерпением, когда уже начну тренироваться. Мы уже списались с Костей Савичевым. Договорились завтра после тренировки поболтать и пообщаться. Круто, что капитан так среагировал. Всячески готов помочь команде и, конечно же, определенные цели, как нападающий должен реализовать. Должен забивать и отдавать голевые передачи, — сказал Дзюба в видеоролике, опубликованном в телеграм‑канале «Акрона».

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года.