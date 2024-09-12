Джикия подписал контракт с «Химками»

Бывший футболист московского "Спартака" Георгий Джикия подписал контракт с подмосковными "Химками" в последний день трансферного окна.

30-летний футболист подписал соглашение до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Джикия станет восьмым центральным защитником в заявке "Химок".

30-летний игрок выступал за московский "Спартак" с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с "Рубином".

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский "Спартак" и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом "невозможно".

В сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" занимают 13-е место с шестью очками. В восьмом туре чемпионата России "Химки" сыграют в гостях с тольяттинским "Акроном".