Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду суммарно набрал миллиард подписчиков в социальных сетях.

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Об этом сообщил сам футболист на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это больше, чем просто цифра, — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших сцен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе. Это путешествие — наше путешествие, и мы вместе показали, что нет границ тому, чего мы можем достичь», — написал он.

39-летний португалец стал первым в истории, кому это удалось.

4 сентября журнал France Football опубликовал имена номинантов на «Золотой мяч» в 2024 году. Роналду и аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не попали в этот список впервые с 2003 года.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, а также играл в финале Евро-2004, где португальцы уступили Греции со счетом 0:1.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.