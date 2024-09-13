Экс-капитан "Спартака" Джикия перешел в "Химки"

Бывший капитан московского "Спартака" Георгий Джикия подписал контракт с подмосковными "Химками".

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В четверг в России закрылось летнее трансферное окно. В заключительный день новый клуб нашел экс-капитан московского "Спартака" Георгий Джикия.

Как сообщается на сайте РПЛ, Джикия был заявлен за подмосковные "Химки". 30-летний футболист подписал контракт с клубом на правах свободного агента.

За "Спартак" Джикия играл с 2017 года. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России, завоевал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной России провел 45 матчей.