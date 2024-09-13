«Всем будет интересно»: Радимов о переходе Дзюбы в «Акрон»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов обрадовался тому факту, что нападающий Артем Дзюба, который перешел в тольяттинский «Акрон», остался в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что никто из клубов топ-5 Дзюбой не интересовался, но продолжить карьеру у него есть стимул. Хорошо, что Дзюба останется в РПЛ. Всем от этого будет интересно. Авторитет Дзюбы гораздо выше, чем у тренера и других игроков», — сказал Радимов.

Официально о переходе было объявлено в последний день летнего трансфертного окна в России — 12 сентября.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее Дзюба рассказал о своих задачах в «Акроне».