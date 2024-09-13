Дюков допустил проведение отмененного матча сборных России и Таиланда

Матч сборных России и Таиланда может пройти, если будет такая возможность. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Вполне возможно, что матч с Таиландом состоится. Если будет такая возможность", - сказал Дюков.

5 сентября сборная России обыграла команду Вьетнама (3:0) в Ханое в товарищеском матче. 7 сентября там же должен был пройти матч против сборной Таиланда, однако он был отменен из-за тайфуна.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.