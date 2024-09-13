Стала известна главная проблема «Зенита»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» есть ощущение переизбытка побед.

По его словам, футболистам с каждым разом все сложнее находить в себе мотивацию из-за наличия трофеев.

«Когда команда перенасыщается чемпионствами, победами, то уже нет максимальной самоотдачи, нет мотивации, особенно это касается бразильских игроков. Это основная проблема «Зенита». А подбор футболистов у клуба большой, два состава есть, с этим трудностей нет», — заявил Гладилин.

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет против ЦСКА. Игра состоится 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ команда из Санкт-Петербурга идет на первом месте, набрав 17 баллов. В активе «Зенита» пять побед и два ничейных результата. ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Армейский клуб выиграл четыре матча, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что ЦСКА и «Зенит» подходят к дерби в равных кондициях.