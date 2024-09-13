Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев исключил переход в «Спартак». Его цитирует «РБ Спорт».

Кузяев заявил, что с вероятностью 99 процентов не пополнит состав красно-белых.

«Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь. Мне "Спартак" очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно "народная команда", она на слуху. Но не перейду из уважения к "Зениту", к болельщикам», — объяснил он.

Кузяев представляет «Гавр» с июля 2023-го. Соглашение с россиянином рассчитано на два года. В текущем сезоне чемпионата Франции он провел два матча и не отметился результативными действиями.

До трансфера в «Гавр» Кузяев с 2017 года играл за сине-бело-голубых. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.