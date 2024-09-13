Дзюба рассказал о ходе переговоров с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о том, как проходили переговоры с тольяттинским клубом. Также он заявил, что до конца хотел остаться в Москве. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

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«Переговоры прошли в последний момент. Хотел остаться в Москве, но понял, что шансов почти нет. Решил продолжить карьеру в «Акроне». Задача — доказать, что они со мной не ошиблись», — заявил Дзюба.

Официально о переходе было объявлено в последний день летнего трансфертного окна в России — 12 сентября.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.