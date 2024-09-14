Жозе Моуринью высказался о трансферной политике «Реала»

Бывший тренер «Реала» Жозе Моуринью оценил трансферную политику мадридского клуба.

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«В лучшем клубе мира могут быть только самые лучшие футболисты мира. «Реалу» прекрасно удаётся подписывать сильнейших молодых игроков мира. Они приобрели Винисиуса и Родриго, когда те были ещё детьми, они приобрели Джуда Беллингема и Арду Гюлера в юном возрасте, а теперь и Эндрика», — приводит слова Моуринью Madrid Xtra со ссылкой на интервью из выпуска на YouTube-канале HT Spor.

Напомним, Жозе Моуринью работал с мадридским «Реалом» с 2010 по 2013 годы. За это время он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.