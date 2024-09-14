«Локомотив» вырвал победу в матче с «Оренбургом»

В матче восьмого тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде переиграл «Оренбург» со счётом 4:2. Эта победа позволила «железнодорожникам» временно возглавить турнирную таблицу.

Сначала команды обменивались забитыми голами: на дубль в исполнении 19-летнего хавбека москвичей Батракова, уральская команда ответила дублем иранца Сахархизана.

Вырвать победу «Локомотиву» удалось благодаря голу Ньямси на 85-й минуте. А на последней добавленной минуте Владислав Сарвели поставил эффектную точку в матче.

Напомним, ранее в рамках 8 тура РПЛ самарские «Крылья Советов» победили казанский «Рубин».