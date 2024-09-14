Васин объявил о завершении карьеры

Бывший футболист ЦСКА Виктор Васин в эфире «Матч ТВ» объявил о завершении игровой карьеры.

В сентябре 35‑летний защитник расторг контракт по обоюдному согласию сторон с «Кайратом». Васин выступал за команду из Алма‑Аты с 2022 года и провел 68 матчей, в которых забил четыре мяча.

— Виктор, ты сказал, что теперь — болельщик. Ты завершил карьеру? — спросил Васина в эфире Тимур Журавель.

— Я закончил карьеру.

— Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру, так?

— Да, — сказал Васин в эфире «Матч ТВ».

В составе ЦСКА Васин трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. За сборную России защитник провел 13 матчей.