Васин объявил о завершении карьеры

Бывший футболист ЦСКА Васин в эфире «Матч ТВ» объявил о завершении карьеры
Бывший футболист ЦСКА Виктор Васин в эфире «Матч ТВ» объявил о завершении игровой карьеры.
В сентябре 35‑летний защитник расторг контракт по обоюдному согласию сторон с «Кайратом». Васин выступал за команду из Алма‑Аты с 2022 года и провел 68 матчей, в которых забил четыре мяча.
— Виктор, ты сказал, что теперь — болельщик. Ты завершил карьеру? — спросил Васина в эфире Тимур Журавель.
— Я закончил карьеру.
— Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру, так?
— Да, — сказал Васин в эфире «Матч ТВ».
В составе ЦСКА Васин трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. За сборную России защитник провел 13 матчей.
Матч ТВ: главные новости