Николай Наумов: Соболев скоро будет полировать лавку «Зенита»

Бывший президент московского «Локомотива» Александр Соболев скептически смотрит на перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените».

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«Думаю, Семак доверится Соболеву ещё пару раз, а потом Александр сядет на лавку и будет её полировать. Соболев — не первый и не последний российский футболист, который садится на лавку. К примеру, взять Полоза, который был в более лучшем состоянии. Он играл в «Ростове» и вызывался в сборную России, но перешёл в «Зенит» и сел на лавку. Или Коваленко, который здорово прогрессировал в «Крыльях», а за «Зенит» сыграл три минуты, но стал чемпионом России», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 27-летний Соболев дебютировал за «Зенит» в официальных играх 14 сентября в матче с ЦСКА (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ. Он провёл на поле 60 минут, не отметившись результативными действиями.