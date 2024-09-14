Дубль Сперцяна помог «Краснодару» победить в южном дерби «Ростов»

В субботу вечером "Краснодар" в восьмом туре Российской премьер-лиги дома в присутствии 32 тысяч 294 зрителей обыграл "Ростов" - 2:0 (1:0). Дубль на счету капитана хозяев Эдуарда Сперцяна. "Быки" набрали 18 очков и вернулись на второе место в первенстве страны, отставая от "Зенита" на два балла.

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Буквально перед началом противостояния кубанского и донского клубов в Москве "Зенит" обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в первенстве (20 очков), которое у питерцев на несколько часов отобрал после виктории в Оренбурге "Локомотив" (18).

Таким образом, "быки" пока идут третьими (15), опережая занимающих седьмое место дончан на четыре бала.

Вот при таком турнирном раскладе придется сражаться непримиримым оппонентам, представляющим два соседних южных региона. Любопытно, что накануне Краснодарский край и Ростовская область даже синхронно отметили 87 лет со дня своего образования. Главное южное дерби страны, несмотря на смену команд (раньше это были "Кубань", а также донские СКА и "Ростсельмаш"), за многие десятилетия для его участников и фанатов остаются крайне принципиальным. К тому же в последние годы отмечается результативностью и острыми сюжетами.

Да и исход нынешнего предугадать крайне сложно, прежде всего, учитывая еще обстоятельства подготовке к нему, связанных с длинной паузой матчи сборных.

Отправившие в национальные команды десять своих представителей "быки" (колумбийские футболисты основы Джон Кордоба и Кевин Кастанья, уругваец Лукас Оласа летали в Южную Америку, а Кевин Ленини из Кабо-Верде - в Африку) провели товарищескую встречу с коллективом "ФК 10" из медиалиги, на который, между прочим, пришли 20,5 тысяч зрителей.

В свою очередь, Валерий Карпин с членами своего тренерского штаба и несколькими ростовскими игроками побывали во Вьетнаме со сборной России (эту поездку Валерий Георгиевич охарактеризовал ставшей сразу цитируемой фразой "Жара. Духота. Тайфун"), а защитник из Нигера Умар Сако даже забил в Кубке Африканских наций.

Кстати жары и духоты, пусть и не в юго-азиатском варианте, хватало сегодня и в столице Кубани, где всю неделю снова стоит 30-градусная жара. Ну, а "тайфун" вполне можно было ожидать уже на зеленом газоне здешнего "Колизея".

А на него хозяева вышли в серьезно измененном по сравнению с минувшим туром стартовом составе. В нем не оказалось только-только вернувшихся из вояжа на другой конец света Кастаньо и Кордобы (правда, главный бомбардир все равно пропускает встречу из-за дисквалификации), а Оласа и Ленини попали лишь в заявку. В результате на позиции центрфорварда вышел Федор Смолов.

В то же время и гости остались без своего получившего травму снайпера Николая Комличенко - на его месте в нападении появился Егор Голенков.

Но и гости остались без своего получившего травму снайпера Николая Комличенко - на его месте в нападении появился Егор Голенков.

Еще отметим самый массовый с начала сезона в РПЛ приезд болельщиков дончан. На гостевом секторе их собралось две с половиной тысячи, чему, понятно способствовало близкое расположение Ростова-на-Дону и Краснодара.

Впрочем, в дебюте страсти вовсе не кипели. Гости сразу принялись прессинговать на чужой половине, однако пока осторожно и не большим количеством футболистов. "Быки", в свою очередь, оставшись почти без половины привычного стартового сочетания игроков, лишь налаживали свои взаимодействия в атаке.

Постепенно ростовчане стали добавлять в агрессии и все чаще появлялись в штрафной соперника, где Роналдо и Голенков держали в напряжении оборону "Краснодара".

В одном из моментов на 14-й минуте мяч попал в руку защитника хозяев, и главный судья Василий Казарцев указал на "точку". Однако помощники на ВАР попросили арбитра пересмотреть эпизод. После чего тот отменил свое решение, назвав "игру рукой ненаказуемой".

Этот вердикт словно встряхнул "быков", сразу ринувшихся вперед. Что вскоре привело к голу. Виктор ворвался слева в штрафную и пробил в сторону дальнего угла - Даниил Одоевский мяч отразил, но Эдуарду Сперцяну оставалось не промухнуться в двух метров - 1:0, 16-я минута.

Гости довольно спокойно восприняли случившееся, продолжив кинжальные атакующие выпады. На 18-й минуте ворвавшийся справа к ворота Голенков попал в Станислава Агкацева, а мяч после удара из центра штрафной Констанина Кучаева лишь чуть-чуть разминулся с пустым дальним углом.

Правда, и мощный выстрел издали Батчи на 36-й минуте, окажись он на несколько сантиметров ниже, мог оказаться результативным.

В совершенно раскрывшейся в концовке тайма игре убежавший с центра поля Смолов попал в голкипера, Батчи промахнулся метров с 12-ти, а удар Алексея Сутормина практически с линии вратарской Агкацев непостижимым образом парировал.

В начале второй половины сильный удар Никиты Кривцова из-за штрафной Одоевский отразил не без труда, а ветеран хозяев Сергей Петров успел выбил с линии ворот посланный Роналдо мяч.

"Ростов" с каждой минутой усиливал давление на чужие ворота (все их стандарты несли остроту), однако при этом позволял оппоненту регулярно проводить острые контратаки (в одной из них Батчи едва не убежал к воротам в одиночку).

К чему приведут подобные "качели", предсказать еще в середине второго тайма было просто невозможно. Причем первая замена хозяев последовала лишь на 70-я минуте: наставник "Краснодара" Мурад Мусаев вместо Александра Черникова выпустил в опорную зону Ленини.

А фортуна улыбнулась "быкам". Са в жесткой борьбе буквально отвоевал мяч на своей половине, прошел до чужой штрафной и отпасовал Сперцяну, который метров с 15-ти поразил правый нижний угол ворот гостей - 2:0, 77-я минута. Более того, на последней минуте Данила Козлов мог сделать счет и вообще разгромным, но реализовал выход один на один с вратарем.

Таким образом, дубль капитана и воспитанника молодежной Академии клуба принес важнейшую для хозяев викторию. "Краснодар" набирает 18 очков и обходит в турнирной таблице "Локомотив" по дополнительным показателям, занимая вторую позицию в РПЛ.