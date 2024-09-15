Лионель Месси впервые за два месяца вышел на поле в матче МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе команды в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». Аргентинец впервые за два месяца вышел на поле. Месси восстанавливался после травмы связок голеностопа.

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37-летний нападающий получил травму во время финального матча Кубка Америки с Колумбией (1:0), состоявшегося 14 июля.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 € млн.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС Восточной конференции, записав в свой актив 59 очков.