Генич отреагировал на шесть забитых голов в матче «Локомотива» с «Оренбургом» в РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе московского «Локомотива» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:2).

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«Шикарнейшая игра в Оренбурге! Все точно проснулись!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м. Первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 занимает санкт-петербургский «Зенит», который набрал 20 очков в восьми встречах.