«Атланта» с Миранчуком проиграла матч в МЛС

"Атланта Юнайтед" проиграла "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата МЛС.

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Встреча завершилась со счетом 2:0, голами в этом поединке отметились Алекс Майл и Хани Мухтар.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, провел всю игру, однако отличиться результативными действиями не сумел. Первую победу в составе американского клуба Миранчук одержал 1 сентября, когда команда обыграла "Шарлотт" со счетом 1:0. Всего футболист провел три поединка в составе "Атланты".

Официально о трансфере Миранчука в "Атланту" было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую "Аталанту" с 2020 года с перерывом на "Торино", куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с "Аталантой" Миранчук выиграл Лигу Европы.

"Атланта" занимает 21-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 31 очко.