Семак поделился мнением о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику болельщиков соперников в адрес санкт-петербургского клуба. Напомним, вчера, 14 сентября, после матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:1) фанаты красно-синих начали массово скандировать: «Зенит» — позор российского футбола».

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— Как вы понимаете кричалку «Зенит» — позор российского футбола»?

— Сильных не любят, — приводит слова Семака «РБ Спорт».

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги подопечные Семака набрали 20 очков и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Игра состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.