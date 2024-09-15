Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов из‑за инфекции

Нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов против команды «Аль‑Шорта» из Ирака, сообщает пресс‑служба клуба из Саудовской Аравии.

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У 39‑летнего португальца была диагностирована вирусная инфекция.

— Врачи подтвердили, что ему нужен отдых. Так что футболист не примет участие в предстоящем матче, — говорится в заявлении пресс‑служба «Аль‑Насра».

Матч первого тура Лиги чемпионов АФК «Аль‑Шорта» — «Аль‑Наср» пройдет в понедельник, 16 сентября.

39‑летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).