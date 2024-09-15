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Криштиану Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов из‑за вирусной инфекции

Нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов против команды «Аль‑Шорта» из Ирака, сообщает пресс‑служба клуба из Саудовской Аравии.

Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов из‑за инфекции
© Матч ТВ

У 39‑летнего португальца была диагностирована вирусная инфекция.

— Врачи подтвердили, что ему нужен отдых. Так что футболист не примет участие в предстоящем матче, — говорится в заявлении пресс‑служба «Аль‑Насра».

Матч первого тура Лиги чемпионов АФК «Аль‑Шорта» — «Аль‑Наср» пройдет в понедельник, 16 сентября.

39‑летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

Футбол
Криштиану Роналду