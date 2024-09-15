Дзюба начнет матч РПЛ с «Химками» на скамейке запасных

Новоиспечённый нападающий «Акрона» Артём Дзюба остался в запасе на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», который состоится сегодня, 15 сентября.

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Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.