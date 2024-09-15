«Спартак» сыграл вничью с новичком РПЛ

Футболисты московского "Спартака" и махачкалинского "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Анжи-Арене".

На 20-й минуте отличился нападающий гостей Манфред Угальде, на 36-й минуте защитник "Спартака" Руслан Литвинов забил автогол. Полузащитник махачкалинского клуба Хуссем Мрезиг получил прямую красную карточку на 90-й минуте.

В составе "Спартака" дебютировал защитник Рикарду Мангаш, футболист вышел на замену на 87-й минуте встречи.

Символический удар по мячу перед игрой нанес чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Динамо" с девятью очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре "Спартак" 22 сентября примет московское "Динамо", махачкалинский клуб в тот же день сыграет на выезде с "Ростовом".