Клубы РПЛ призвали перечислять часть средств на СВО

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал футбольные клубы, выступающие в Российской премьер-лиге (РПЛ), переводить часть средств на нужды спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, движение «Ветераны России» обратило внимание на недавние крупные траты ведущих российских клубов. В частности, «Спартак» приобрёл аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко за €14 млн, а петербургский «Зенит» за несколько месяцев потратил почти €43 млн.

«Миллионы на каких-то заморских футболистов, а что для наших парней, защищающих Родину? Что за отношение такое? Вместо того чтобы набивать карманы и транжирить деньги на иностранных игроков, давайте часть этих сумм направим на помощь бойцам СВО», — призвал Резяпов.

Общественник подчеркнул, что давно следует прекратить этот «футбольный пир». Он добавил, что настоящий, подлинный патриотизм не в иностранных игроках, а в реальных делах.

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Журналисты отметили, что в рамках инициативы, выдвинутой организацией, предлагается установить минимальную долю от трансферных сделок, которая будет направляться на приобретение специальных технических средств, медикаментов и других необходимых вещей для бойцов на передовой.