"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

Футболисты "Арсенала" со счетом 1:0 обыграли "Тоттенхэм" в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии.

Единственный гол на 64-й минуте забил защитник Габриэль. Нападающий "Арсенала" Букайо Сака отметился результативной передачей в каждом из четырех матчей текущего сезона чемпионата Англии.

Встречу из-за травм пропускали полузащитник и капитан "Арсенала" Мартин Эдегор и защитник Риккардо Калафьори, из-за дисквалификации не смог сыграть полузащитник команды Деклан Райс. У "Тоттенхэма" из-за травм не были доступны полузащитник Ив Биссума и нападающий Ришарлисон.

"Арсенал" вышел на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 10 очков. От лидирующего на данный момент "Манчестер Сити" команда отстает на два очка. "Тоттенхэм" проиграл во втором матче подряд и с четырьмя очками расположился на 13-м месте.

В следующем туре "Арсенал" 22 сентября сыграет в гостях против "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" 21 сентября примет "Брентфорд". Кроме того, на следующей неделе "Арсенал" 19 сентября проведет выездной матч Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", а "Тоттенхэм" 19 сентября в Кубке лиги в гостях встретится с "Ковентри".