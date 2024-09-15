Дзюба совершил результативное действие в дебютной игре за «Акрон»

Нападающий Артём Дзюба отметился результативной передачей в дебютной игре в составе «Акрона».

Только что завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Химки». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. «Акрон» одержал уверенную победу со счётом 3:0. Дзюба появился на поле во второй половине. На 90+1-й минуте после передачи Артёма забил Владимир Хубулов.

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 422 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.