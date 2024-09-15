ЦСКА объявил об уходе чилийского футболиста Давилы

Чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила перешел в мексиканский клуб "Америка".

Подробности сделки пока не сообщаются. По информации специализированного портала Transfermarkt, Давила выкупил свой контракт, который был рассчитан до окончания сезона 2026/27.

Ранее в ЦСКА рассказали о том, что Давила был намерен покинуть команду по семейным обстоятельствам. В СМИ сообщалось, что "Америка" собиралась взять игрока в аренду с последующим выкупом.

За проведенный год Давила принял участие в 38 играх за московский клуб, в которых отметился шестью забитыми мячами.