Дзюба назвал правильным выбором переход в "Акрон"

Переход в тольяттинский футбольный клуб "Акрон" стал правильным выбором для нападающего Артема Дзюбы. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье "Акрон" со счетом 3:0 разгромил подмосковные "Химки" в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба дебютировал за тольяттинский клуб, появившись на поле на 65-й минуте встречи. Нападающий отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом.

"Я очень соскучился по РПЛ, спасибо зрителям за такое теплое приветствие, когда так встречают, очень приятно, все не зря. Очень важно, что победили, как команда в целом выглядели достойно, это один из наших конкурентов за борьбу за выживание, мы хотим как можно дальше оттуда уйти", - сказал Дзюба.

"Долго ли решался на переход в "Акрон"? Ночь бессонная была у меня, да, нужно было взвесить все, уважаемые люди поддержали меня, сказали, что надо, мое окружение тоже, поэтому у меня уже не оставалось выбора, да и сам бы я, наверное, жалел бы, если бы выбрал ничего не делать. Рад, что сделал правильный выбор", - добавил он.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского "Зенита", дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира.