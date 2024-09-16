Дзюба назвал задачу «Акрона» на сезон РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после победы своей команды над подмосковными «Химками» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что рад тому уровню игры, который показал клуб из Самарской области. Его слова приводит ТАСС.

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«Я очень соскучился по РПЛ! Очень важно, что победили, как команда мы выглядели достойно. Это один из наших конкурентов в борьбе за выживание, мы хотим как можно дальше оттуда уйти», — заявил форвард.

Встреча завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче с «Химками» Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

Ранее Артем Дзюба объяснил, зачем перешел в «Акрон».