Гол и ассист Хвичи помогли "Наполи" разгромить на выезде "Кальяри"

"Наполи" крупно обыграл в гостях "Кальяри" в 4-м туре Серии А (4:0). Защитник Джованни Ди Лоренцо вывел гостей вперед на 18-й минуте.

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия удвоил счет на 66-й минуте. Оба раза парнерам ассистировал нападающий Ромелу Лукаку.

Сам бельгиец отличился еще через пять минут, доведя счет до разгромного. Точку в матче поставил нападающий Давид Нерес на 93-й минуте.

Чемпионат Италии, 4 тур

Голы: Ди Лоренцо, 18, Кварацхелия, 66, Лукаку, 71, Нерес, 90+3.