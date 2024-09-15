«Интер» ушёл от поражения в матче с «Монцей» в Серии А

Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались «Монца» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Итоговый результат — 1:1.

На 81-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Монцы» Дани Карвалью, которому ассистировал защитник Армандо Иццо. На 88-й минуте отличился защитник «Интера» Дензел Думфрис с передачи полузащитника Карлоса Аугусто.

После этой игры в активе «Интера» стало восемь очков. Подопечные Симоне Индзаги занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» идёт 15-й с тремя очками. Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Наполи» (9).