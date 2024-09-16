Экс-вратарь «Спартака» назвал российский футбол удручающим зрелищем

Бывший вратарь московского "Спартака" и сборной России Александр Филимонов раскритиковал уровень российского футбола, передает "Чемпионат".

"В этом году ездил от РФС в Грозный на Кубок России. Мы приехали за несколько дней. Пришлось смотреть матчи два-три дня подряд. Это настолько удручающее зрелище", - сказал Филимонов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский "Зенит", набрав 20 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.