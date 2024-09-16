Конте выделил ключевого игрока «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о нападающем неаполитанцев Ромелу Лукаку.

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«Я хотел видеть Лукаку в своей команде, когда работал в «Интере», а ещё раньше просил подписать его в «Челси». Он очень силён физически, но его состояние пока далеко от оптимального, мы продолжаем над этим работать. Несмотря на это, он становится ключевым игроком для «Наполи», уже успел проявить себя с положительной стороны», – приводит слова Конте Sky Sport Italia.

В этом сезоне футболист принял участие в двух матчах Серии А за «Наполи», в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.