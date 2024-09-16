Ловчев раскритиковал арбитра Кукуяна

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике работу арбитра Павла Кукуяна в матче между махачкалинским "Динамо" и "красно-белыми".

© Российская Газета

Встреча прошла в воскресенье в Каспийске и завершилась со счетом 1:1. При этом арбитр Павел Кукуян провел далеко не лучший матч, позволяя хозяевам постоянно фолить на спартаковцах.

В итоге он показал игрокам обеих команд по две желтые карточки, а в самом конце встречи удалил футболиста "Динамо" Уссема Мрезиге.

Ловчев остался крайне недоволен работой бригады арбитров.

"Футболистов "Спартака" били просто нещадно, Кукуян при этом находился просто рядом и разводил руками. Судья должен оберегать игроков, а здесь происходил бандитизм со стороны футболистов "Динамо". Хотел бы, чтобы Кукуян оказался на месте "красно‑белых", и его так же хлестали", - сказал Ловчев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Также лучший футболист СССР 1972 года добавил, что потом экспертная судейская комиссия будет разбирать эти эпизоды.