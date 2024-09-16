Стало известно о предложениях Дзюбе из других стран

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил «Матч ТВ», что в летнее трансферное окно футболист, помимо вариантов в России, получал предложения из четырех стран. В четверг «Акрон» объявил о подписании контракта с 36‑летним Дзюбой. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона‑2024/25.

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В дебютном матче против «Химок» (3:0) форвард вышел на замену и отметился голевой передачей.

— Конкретики с вариантами за границей не было. Были звонки из Турции, из Китая (не из команды Слуцкого, потому что все знают, что там лимит), из ОАЭ и из команды из высшего дивизиона Саудовской Аравии. Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артем в России, но мы даже не переходили к каким‑либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артема были иные, — сказал Гольдман корреспонденту «Матч ТВ».

Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России, на его счету 160 мячей.