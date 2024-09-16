Семак высказался о первой игре Соболева за "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал оценку дебюту нападающего Александра Соболева за новую команду.

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Соболев вышел в стартовом составе в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА, который прошел в субботу в Москве. Он не смог отметиться результативными действиями и был заменен после перерыва. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Наставник "Зенита" Сергей Семак отметил, что Соболев пока не готов играть все 90 минут матча.

"Сложно говорить в процентах о его готовности. Любому игроку, который пропустил так много, требуется время, чтобы набрать форму. Но его здоровье позволяет выдерживать большой объем работы, так что будем с нетерпением ждать, как он наберет оптимальную форму", - цитирует Семака "Газета.ру".

Соболев перешел в "Зенит" в конце августа. Ранее "Спартак" отстранил нападающего от основного состава за желание уйти в команду Семака.