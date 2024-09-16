КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес «Зенита»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирования болельщиков ПФК ЦСКА во время матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Рассмотрим массовые скандирования болельщиками клуба ЦСКА оскорбительного выражения в адрес «Зенита». Также рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера ЦСКА Марко Николича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.