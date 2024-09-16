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КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирования болельщиков ПФК ЦСКА во время матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес «Зенита»
© Чемпионат.com

«Рассмотрим массовые скандирования болельщиками клуба ЦСКА оскорбительного выражения в адрес «Зенита». Также рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера ЦСКА Марко Николича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Футбол
Мария Куцубеева
Марко Николич
Артур Григорьянц
ЦСКА
РФС
Зенит