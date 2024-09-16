В РФС оценили отсутствие флага России под фото Миранчука в США

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил отсутствие флага России под фотографией полузащитника Алексея Миранчука в заявке американского клуба «Атланта Юнайтед». Его слова приводит РИА Новости.

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Митрофанов назвал поступок проявлением неуважения к футболисту и глупостью.

«Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером», — заявил представитель РФС.

1 сентября «Атланта Юнайтед» в социальной сети X разместила схему стартового состава команды. В публикации флаги стран под фото присутствовали у каждого игрока, кроме Миранчука.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.