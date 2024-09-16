«Ахмат» остался единственным клубом, еще не побеждавшим в нынешнем сезоне

Грозненский «Ахмат» остался единственным клубом текущего сезона, который ещё не одерживал побед в матчах РПЛ нового сезона.

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Напомним, вчера, 15 сентября, команда из Чеченской республики проиграла на выезде московскому «Динамо» (2:4) в рамках 8-го тура чемпионата России. Это поражение стало третьим в сезоне для «Ахмата», который также пять раз сыграл вничью. Команда Сергея Ташуева занимает последнее место в турнирной таблице с пятью очками, лишь по дополнительным показателям уступая предпоследнюю строчку «Факелу».

1 сентября «Ахмат» уволил главного тренера Магомеда Адиева в связи с неудовлетворительными результатами, после чего назначил на этот пост 65-летнего Ташуева, который ранее уже возглавлял клуб из Грозного.