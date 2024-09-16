Мостовой предложил помощь «Спартаку»

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой после матча 8-го тура Российской премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком» заявил, что готов войти в тренерский штаб Деяна Станковича. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Если потребуется, готов помочь Станковичу в «Спартаке». Мы с уважением друг к другу относимся, он знает, кто я такой, а я знаю, как он играл», — сказал Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом».