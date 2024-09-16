В РФС рассказали, когда сборная России может сыграть с Уругваем

В РФС сообщили, что сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах со сборной Уругвая о проведении товарищеского матча с национальной командой России.
— Готова ли сборная Уругвая сыграть с нами на данный момент?
— Это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте.
— Стоит ли ожидать этой встречи осенью?
— Этой осенью нет.
— По ощущениям, когда это может случиться?
— В следующие периоды — в 2025 или 2026 году, — приводит слова Митрофанова Sport24.
Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.