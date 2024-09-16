Филимонов рассказал о сорвавшемся трансфере из «Спартака» в «Монако»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, что мог перейти во французский «Монако».

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— А у вас был вариант уехать в топ-лигу?

— Когда я уходил из «Спартака», можно было уехать в «Монако», но не сложилось. На тот матч, куда приезжали представители клуба, Олег Иванович меня не поставил. И в «Монако» решили, что не стоит меня брать.

— Олег Иванович знал о приезде французов?

— Думаю, нет.

— Как себя чувствовали в тот момент?

— Да никак. Нет — и нет. Во-первых, эта история случилась, когда я уже сказал Олегу Ивановичу, что хочу уехать в Европу. Он отнёсся к этому с понимаем, сказал, что препятствовать не будет. Но в восьмом туре мы проиграли в Раменском 0:3, и в раздевалке произошел конфликт между игроками. Он, видимо, решил меня посадить на замену, не знаю, из каких соображений, воспитательных или потому, что уже надо было наигрывать Левицкого. Конечно, было обидно, неприятно, хотелось играть, но получилось так. Я сам только потом узнал, что на матче были представители «Монако». Но это его решение. Он тренер, посчитал, что так будет лучше для команды.

— А из-за чего случился конфликт?

— Ребята накинулись на Тчуйсе, якобы он где-то ошибся. Я им сказал: «Чего вы на него орёте, сами ошибаетесь». Вот Олег Иванович и принял такое решение, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.