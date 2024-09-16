«Зенит» побил 15-летний рекорд РПЛ

Петербургский «Зенит» побил 15-летний рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по проценту реализации, сообщает статистический портал Opta.

По информации источника, 22% ударов футболистов сине-бело-голубых становятся голевыми. Данный показатель является лучшим с момента начала сбора подобной статистики в 2009 году.

В сезоне-2024/25 команда под руководством Сергея Семака стала автором 19 голов. В среднем «Зенит» за матч наносит всего 11 ударов, что является 12-м показателем в РПЛ.

14 сентября петербуржцы обыграли столичный ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата страны. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.