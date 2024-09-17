Глава Дагестана допустил возможную реконструкцию «Анжи Арены»

Глава Дагестана Сергей Меликов не стал исключать вероятность того, что в будущем «Анжи Арена» может быть реконструирована.

На стадионе, который находится в Каспийске, свои домашние матчи в МИР РПЛ проводит махачкалинское «Динамо».

— Мы планируем в зимнюю паузу заняться газоном. В дальнейшем будем решать вопросы перспективы реконструкции или неполного, но постепенного совершенствования материальной базы на этом стадионе, — приводит слова Меликова «РБ Спорт».

«Анжи Арена» была построена в 2003 году, впоследствии реконструирована и вновь открыта в 2013‑м.

Махачкалинское «Динамо» с набранными 9 очками занимает 9‑е место в турнирной таблице чемпионата России.