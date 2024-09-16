Гари Невилл: прогресс «Арсенала» должен закончиться медалью на их шее

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал пролонгацию контракта главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты с клубом. Стороны продлили сотрудничество до лета 2027 года.

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«Артета подписал новый трёхлетний контракт с одной чёткой целью — выиграть титул Премьер-лиги. Этого ожидает не только он, но и игроки, болельщики, а также совет директоров. Это должно к чему-то привести. Их прогресс должен закончиться медалью лиги на их шее», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, испанский специалист возглавил английский клуб в 2019 году. До этого он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».