Соболева обвинили в нехватке физической формы в игре с ЦСКА

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что нападающему Александру Соболеву необходимо больше времени для того, чтобы набрать оптимальную форму. Его слова приводит «Советский спорт».

«Видно, что Соболев не в кондициях. Он только перешел в другую команду, ему необходимо время для адаптации. Говорить о том, вписался он в новый коллектив или нет, можно только спустя время. Как только он наберет форму и выйдет на свой уровень, тогда можно будет его оценивать», — заявил Семшов.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.