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Анчелотти о Винисиусе: «Нельзя мириться с тем, что происходит вокруг него. Его пытаются отвлечь, потому что он опасен»

Карло Анчелотти высказался об отношении фанатов в Ла Лиге к Винисиусу Жуниору.

Анчелотти высказался об отношении фанатов в Ла Лиге к Винисиусу
© Sports.ru
«С тем, что происходит вокруг него с тех пор, как я пришел, невозможно мириться. Я могу понять свист, но подобное поведение ненормально. Обращайте меньше внимания на молодых игроков и посмотрите на трибуны. Они делают это, потому что он опасен, и пытаются отвлечь его», – сказал главный тренер «Реала».
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